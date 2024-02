Ci sarebbe anche il nome del capitano nerazzurro nella lista del club parigino che lavora alla sostituzione dell’asso francese.

Lautaro Martinez finora ha sempre dichiarato di stare a meraviglia all’Inter e a Milano ma questo non basta per allontanare le voci di mercato.

La trattativa per il rinnovo

I nerazzurri stanno lavorando con l’entourage del capitano per estendere il contratto attuale dell’attaccante che scade nel 2026: il Toro è già uno dei più pagati della rosa con i suoi 6 milioni a stagione. Marotta e Ausilio offrono un aumento fino a 8 milioni a stagione più bonus mentre il giocatore ne vuole 10. Nei mesi scorsi sembrava che la trattativa fosse nelle fasi finali ma in realtà non è così: servirà ancora un po’ di tempo ma dall’Inter filtra comunque molta fiducia sul buon esito.

Lisbona (Portogallo) 12/08/2020 – Final Eight Champions League / Atalanta-Paris Saint Germain / foto Getty/Uefa/Image Sport

nella foto: Kylian Mbappe

Parigi chiama Italia

Il Paris Saint Germain perderà Kylian Mbappé che sembra diretto verso il Real Madrid e la Gazzetta dello Sport sostiene che sono 3 gli obiettivi per la sua sostituzione: Lautaro Martinez, Rafael Leao e Victor Osimhen. Chiaramente i parigini possono spendere cifre enormi, bisognerà vedere se basterà per accontentare una tra Inter, Milan e Napoli. I nerazzurri non ritengono nessun giocatore incedibile ma probabilmente il discorso vale anche per le altere due italiane: il numero 10 è valutato sui 150 milioni di euro a prescindere dalla sua situazione contrattuale. La sensazione è che ci si possa sedere al tavolo con offerte superiori alle 3 cifre.

L’articolo Lautaro nel mirino del PSG per il post Mbappé proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG