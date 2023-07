Lautaro, offerta shock dall’Arabia: sul tavolo un contratto da 60 milioni netti per l’attaccante argentino

Secondo quanto riportato da TyC Sports, un club dell’Arabia Saudita si fa sotto per Lautaro Martínez. Il suo agente ha già una proposta per un contratto di 4 anni con uno stipendio di 60 milioni di euro a stagione.

L’attaccante non ha ancora dato il via libera alla trattativa, quindi non ci sono ancora contatti con l’Inter.

