Dopo la splendida e decisiva rete in nazionale contro il Perú il Toro parla della sua annata e la sua ultima perla potrebbe essere candidata direttamente ad un premio internazionale. Nella notte scorsa, il calcio ha regalato un altro momento da incorniciare grazie alla vittoria dell’Argentina, con un gol decisivo e spettacolare segnato da Lautaro Martinez. L’attaccante interista ha dimostrato ancora una volta il suo valore in campo con una prestazione che non solo ha contribuito al successo della sua nazionale ma ha anche rafforzato il suo già notevole impatto personale durante l’anno. Un anno di successi per Lautaro Lautaro Martinez si è espresso con entusiasmo riguardo il suo rendimento personale, definendo questo ultimo periodo di tempo come “molto positivo” sia a livello di club con l’Inter sia con la maglia della nazionale argentina. La sua soddisfazione emerge chiaramente non solo per i successi di squadra ma anche per il […]

