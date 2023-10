Da Parigi il capitano nerazzurro ha dimostrato ancora una volta quanto tenga alla causa del club in cui gioca.

Lautaro Martinez ieri era presente alla premiazione finale del Pallone d’Oro 2023 vinto da Lionel Messi per l’ottava volta; il Toro si è classificato ventesimo e ha rilasciato queste dichiarazioni.

L’orgoglio

“L’importante è essere presente alla cerimonia, non conta il piazzamento. Per me è importante essere qui come calciatore questo è bellissimo ed è il massimo dopo aver vinto la Coppa del Mondo. Sono piccoli sogni che diventano realtà, a volte penso a quando ero bambino: quello che sto vivendo è frutto del lavoro che ho fatto giorno per giorno. Si lavora per questo, per raggiungere obiettivi di gruppo e personali. E io ho avuto la fortuna di giocare le due finali più importanti per un calciatore. Ora mi interessa competere e portare l’Inter il più alto possibile e rappresentare al meglio l’Argentina“.

Lautaro Martinez Supercoppa Italiana

L’attaccamento

Parole di forte attaccamento ai colori nerazzurri: la Gazzetta dello Sport fa notare come “Inter” e “vittoria” siano i suoi 2 obiettivi. Al capitano viene chiesto anche del Real Madrid ma lui con garbo ha sottolineato il grandissimo legame presente col suo attuale club.

Rinnovo

Tutte le sue attenzioni sono rivolte all’Inter e la società spera di rinnovare in tempi rapidi il suo contratto in scadenza nel 2026: la rosea ritiene che gli verrà proposto un rinnovo fino al 2028 con ingaggio da 7 milioni di euro a stagione, diventerebbe il giocatore che guadagna di più in Serie A. Si spera di raggiungere l’accordo entro fine anno.

