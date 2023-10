Alle 18.30 scenderanno in campo Svezia e Italia Femminile in una sfida valida per la Women’s Nations League. Ecco le formazioni ufficiali

Alle 18.30 scenderanno in campo Svezia e Italia Femminile in una sfida valida per la Women’s Nations League. Ecco le formazioni ufficiali.

Svezia (4-3-3): Musovic; Bjorn, Sembrant, Eriksson, J. Andersson; Angeldal, Seger, Asllani; Rytting-Kaneryd, Blackstenius, Janogy. A disposizione: Falk, Holmgren, Lundkvist, Nilden, Vinberg, Jakobsson, Kullberg, Anvegard, Rybrink, Bennison, Zigotti Olme, Kafaji. CT Gerhardsson

Italia (4-3-3): Giuliani; Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Boattin; Caruso, Giugliano, Greggi; Bonfantini, Giacinti, Cambiaghi. A disposizione: Schroffenegger, Aprile, Bergamaschi, Gama, Galli, Glionna, Tomaselli, Girelli, Bonansea, Tortelli, Dragoni, Salvai. CT Soncin

