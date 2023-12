Il capitano nerazzurro nei minuti del match contro i friulani ha fatto vedere quanto ci tenesse a comparire sul tabellino.

L’Inter annienta l’Udinese con il risultato di 4-0 ma 3 dei 4 goal erano stati segnati nell’arco di soli 8 minuti alla fine del primo tempo.

La grinta del Toro

Sul 3-0 i bianconeri non hanno mai dato l’impressione di poter tornare in partita, in realtà anche prima erano stati piuttosto arrendevoli; ma Lautaro Martinez voleva segnare dopo aver visto sbattere sul palo il suo colpo di testa nella prima frazione. Nel finale della ripresa l’argentino riesce nel suo intento: 14mo goal in 15 partite di Serie A, 28mo nell’anno solare 2023, raggiunti Vieri e Milito in questa speciale classifica. Prossimi obiettivi, le 36 reti siglate in un solo campionato da Higuain e Immobile, a questo ritmo la missione è raggiungibile.

Marcus Thuram

La Thu-La

La Gazzetta dello Sport sostiene anche che le caratteristiche di Thuram possano aiutarlo a perseguire questo obiettivo ambizioso: entrambi non si limitano a trasformare palloni in goal ma cuciono il gioco, si abbassano per andare a rubarlo loro stessi il pallone dai piedi degli avversari per poi mettersi in proprio o favorire un compagno. Il goal di Lautaro di ieri sera ne è un esempio lampante. Insomma anche ieri è stata una grande serata per la Thu-La anche se nessuno dei due ha propiziato la rete del compagno. Ora per il Toro non resta che continuare così, senza accusare la solita flessione che lo ha attanagliato sempre nelle passate stagioni.

L’articolo Lautaro punta Higuain, Immobile e la Scarpa d’Oro, può farcela con un Thuram così proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG