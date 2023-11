Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez potrebbe non essere schierato nella formazione dell’Argentina che sfiderà l’Uruguay

Il match valido alle qualificazioni mondiali tra Argentina e Uruguay, in programma venerdì 17 novembre, potrebbe non vedere in campo il capitano dell’Inter Lautaro Martinez.

Il ct dell’Albiceleste, infatti, è indeciso tra il Toro e Julian Alvarez per affiancare Messi e Di Maria nel tridente offensivo. Come scrive TycSports:

LAUTARO- Uno dei due farà parte del tridente offensivo, con Messi e Di María. Allo stesso tempo, anche se è ancora un mistero e non li ha mai messi insieme in una partita nella quale ci sono in palio dei punti, l’allenatore sa che il doppio nove è un’alternativa di gioco che ha a disposizione e che potrebbe dare i suoi frutti in qualche partita.

