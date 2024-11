Il capitano nerazzurro nella scorsa stagione ha raggiunto vette di rendimento elevatissime e per questo è entrato nella top 10 del prestigioso premio. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Marco Materazzi per un suo parere sul piazzamento finale di Lautaro Martinez nella classifica del Pallone d’Oro. “A volte chi sceglie lo fa seguendo strade bizzarre, diciamo così. Per quanto mi riguarda, il Pallone d’oro è un riconoscimento che non conta granché”. “Il valore, quello vero, lo definiscono il club con cui alzi le coppe e i trofei che vinci. E direi che Lautaro è messo piuttosto bene: infila un successo dopo l’altro con l’Inter, da capitano, e lo stesso gli succede con l’Argentina”. Le prossime sfide “Lautaro futuro Pallone d’Oro? È una bella partita. Stimolante perché, a prescindere dai criteri di voto, i nomi con cui si confronterà resteranno quelli di grandi attaccanti come Mbappé e Haaland. Io però, per […]

