L’ex portiere Walter Zenga si esprime sul paragone tra i due allenatori. Walter Zenga a Champions Lounge su Twitch ha parlato di vari argomenti riguardanti il calcio italiano a partire dalla lotta Scudetto. “Oggi la classifica dice che il confronto sia tra Inter e Napoli. I match però si susseguono uno dopo l’altro, e sicuramente il vantaggio del Napoli rispetto all’assenza di coppe da giocare è reale“. “Sebbene una squadra abituata a disputare tanti match importanti, a sua volta ha un vantaggio perché non deve riprogrammare la giornata. Non deve aspettare più giorni per riprendersi da una sconfitta o smaltire l’entusiasmo. Ci sono dei pro e dei contro, insomma“. Sui migliori portieri della Serie A “In assoluto mi piace Di Gregorio, rientra in un contesto di qualità assoluta. Maignan è stato un punto forte lo scorso anno insieme a Theo Hernandez e Rafa Leao. Ora sta andando meno bene, ma […]

