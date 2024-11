Nuova defezione per i nerazzurri in vista della sfida di domani sera: tornano però in due. In vista dell’importante scontro contro il Venezia, la giornata di allenamento dell’Inter ha rivelato una novità significativa per quanto riguarda la formazione e le condizioni dei suoi giocatori. Ad Appiano Gentile si vive una vigilia differente rispetto alle solite: Inzaghi ha scelto di non fare il ritiro questa sera, i giocatori potranno tornare alle rispettive case. La situazione I nerazzurri in vista della gara di domani sera col Venezia ritrovano Acerbi e Calhanoglu: i due hanno risolto i rispettivi problemi muscolari e saranno a disposizione di Inzaghi. Il tecnico però quasi certamente non li schiererà dal primo minuto: la missione è averli in una condizione più che accettabile per le prossime due partite contro Arsenal e Napoli. Ancora problemi Nella sessione di allenamento di oggi Carlos Augusto ha continuato a lavorare a parte: l’obiettivo […]

Leggi l’articolo completo Inter: Inzaghi costretto a rinunciare ad un altro giocatore contro il Venezia, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG