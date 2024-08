Il capitano nerazzurro viene in soccorso dei suoi compagni tagliandosi le vacanze: a breve dovrebbe arrivare anche la firma sul nuovo contratto.

L’Inter si prepara con determinazione per affrontare le sfide della nuova stagione. Una delle figure chiave in questa fase di preparazione è Lautaro Martinez, l’attaccante argentino che, con il suo impegno e la sua dedizione, sta dando un forte segnale al club e ai suoi tifosi.

Ritorno in grande stile

Il Toro ha dimostrato di comprendere l’importanza di iniziare la stagione con la giusta mentalità. Presentandosi al centro di allenamento di Appiano Gentile con un sorriso radioso e in forma smagliante, l’argentino ha immediatamente trasmesso positività e impegno all’ambiente.

Lautaro Martinez e Marcus Thuram

La data del rinnovo

Il legame tra Lautaro Martinez e l’Inter si appresta a diventare ancora più solido. Durante la sua permanenza negli Stati Uniti con la nazionale argentina, in occasione della Coppa America, il numero 10 ha messo la firma su un contratto che lo legherà ai colori nerazzurri fino al 2029. Un accordo che gli vale lo stipendio di 9 milioni più bonus a stagione: Lautaro ha anteposto i suoi desideri alle esigenze della squadra visto che inizialmente chiedeva un ingaggio di 12 milioni annui. Secondo la Gazzetta dello Sport l’ufficializzazione del rinnovo è attesa nella settimana di Ferragosto, in tempo per non distogliere le attenzioni dall’inizio degli impegni ufficiali. Spetterà poi ad Inzaghi decidere se il capitano potrà giocare dal primo minuto con soli 10 allenamenti sulle gambe.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG