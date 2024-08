Negli ultimi giorni sembrava tutto pronto per il prolungamento dell’olandese ma ieri sono arrivate voci contrastanti dall’Inghilterra.

L’Inter si allena in vista dell’esordio stagionale che ci sarà il 17 agosto con più dio un occhio al mercato. Al centro dell’attenzione, in questi giorni, c’è Denzel Dumfries: la situazione contrattuale del giocatore si trova attualmente in bilico, con il club milanese che mira a consolidare il proprio rapporto lavorativo con il calciatore attraverso un rinnovo.

Dall’Inghilterra

L’olandese ha il contratto in scadenza nel 2025 ed i nerazzurri vorrebbero prolungare il prima possibile; l’esterno però fa gola a diversi club stranieri, in particolare al Manchester United. Malgrado le voci provenienti dall’Inghilterra evidenzino una certa “negatività” circa la prospettiva di un rinnovo del giocatore con l’Inter, sembra che al momento non sia stata avanzata alcuna offerta ufficiale da parte del club inglese.

Denzel Justus Dumfries

Gli scenari

Secondo il Corriere dello Sport la permanenza a Milano dell’olandese è ancora l’ipotesi più probabile: Marotta e Ausilio lavorano per estendere il suo contratto fino al 2028, con un ingaggio di 4 milioni di euro annui.

Prossime mosse

La definizione del futuro di Dumfries passa attraverso incontri programmati tra la dirigenza dell’Inter e i rappresentanti del giocatore. Un appuntamento, già avvenuto lunedì scorso, l’altro ieri, sarà replicato a breve per “trovare la quadra”. La trattativa per il prolungamento va avanti da molti mesi ormai: all’inizio della passata stagione Dumfries chiedeva uno stipendio di 5 milioni a stagione mentre ora sembra voler accettare quanto offerto dall’Inter.

