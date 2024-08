I rossoneri vogliono un vice-Morata nonostante in rosa ci sia ancora Jovic: fondamentale il ruolo di alcuni esuberi.

Il Milan dopo aver perso Niclas Fullkrug ha scelto Tammy Abraham della Roma come obiettivo per l’attacco.

La situazione

La trattativa per portare l’inglese a vestire la maglia rossonera non si presenta semplice: i giallorossi non lo considerano il centravanti titolare, come dimostra l’acquisto di Dovbyk, ma ne fanno comunque una valutazione molto importante. Il Milan non intende acquistare l’ex Chelsea con un’offerta solo cash.

Alexis Saelemaekers

Il nodo contropartite

I rossoneri, nonostante considerino Noah Okafor ed Alexis Saelemaekers non elementi di primo piano, non vorrebbero includerli come contropartite tecniche: entrambi sono apprezzati dall’allenatore della Roma, Daniele De Rossi ma non sembrano essere valutati adeguatamente dal club capitolino. Da parte sua, il Milan considera il valore di Saelemaekers superiore ai 15 milioni di euro, lo stesso discorso vale per Okafor. Il belga è stato utilizzato spesso e volentieri da Fonseca ma nel suo ruolo ci sono Pulisic e Chukwueze; i rossoneri si aspettavano che il Bologna lo riscattasse dopo la proficua scorsa stagione in maglia rossoblù ma ciò non è accaduto.

Possibili soluzioni e movimenti futuri

Una delle opzioni per facilitare l’arrivo di Abraham al Milan potrebbe essere la cessione di Luka Jovic; lo sostiene Tuttosport. Il serbo ha visto rinnovarsi il contratto di una stagione ma non è detto che accetti di essere considerato la terza punta; tuttavia al momento offerte per lui non se ne registrano.

