I rossoneri godono ora di un certo sovraffollamento nella parte centrale della difesa ma la dirigenza non ha intenzione di vendere al ribasso.

Il calciomercato sempre molto attivo e dinamico, porta continua evoluzione nelle strategie di gestione della rosa delle squadre. Recentemente, il Milan si trova a fare i conti con un’abbondanza di difensori centrali, un elemento che spinge la dirigenza a considerare delle mosse importanti per bilanciare la squadra e ottimizzare le prestazioni sul campo.

La situazione

Con l’arrivo di Pavlovic, il Milan vede ora arricchirsi il reparto difensivo con un totale di 5 giocatori per soli 2 posti da titolare (Fonseca non ha dato segnali di utilizzo di difesa a 3). Questo porta l’allenatore (e non solo) a dover fare delle scelte importanti per la gestione di un settore così affollato.

Malick Thiaw

In uscita

Un nome molto chiacchierato in questo contesto è quello di Malick Thiaw, giovane centrale tedesco che ha attirato l’attenzione del Newcastle. Il club inglese, alla ricerca di rinforzi per la propria retroguardia, ha mostrato interesse per il difensore, ma la trattativa si è scontrata con la valutazione di 40 milioni di euro posta dal Milan. Questa richiesta ha fortemente ostacolato l’avanzamento delle discussioni, tanto che, come riporta il Corriere dello Sport, nonostante alcuni contatti tra l’agente del giocatore e il club inglese, non è stata presentata alcuna offerta ufficiale. I Magpies stanno perfezionando l’acquisto di Guehi in quel ruolo. L’ex Schalke 04 rimane un giocatore del Milan ma come tutti non è incedibile.

