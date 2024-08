Il difensore rossonero per ora non ha dimostrato di avere le ottime potenzialità che lo accompagnavano al momento del suo acquisto.

La storia di Marco Pellegrino rivela le complessità dietro le semplici notizie di trasferimento. Il difensore del Milan, recentemente rientrato da un prestito alla Salernitana, si è trovato implicato in una situazione inaspettata che ha deviato il corso della sua carriera, almeno temporaneamente. Scopriamo cosa è accaduto.

Prestazioni deludenti

Marco Pellegrino finora ha giocato pochissimo in rossonero ma il club sa che è molto giovane e che in futuro potrà dire la sua. Il difensore ha deluso ampiamente anche a Salerno nella scorsa stagione e a luglio è tornato a Milanello con la speranza di impressionare il nuovo allenatore Paulo Fonseca. Tuttavia, non avendo colpito favorevolmente il tecnico, il difensore argentino si è rapidamente trovato sul mercato.

Paulo Fonseca

Il caso

L’Independiente ha mostrato un forte interesse per il centrale arrivando addirittura a un accordo con il Milan per il suo passaggio in prestito. Tuttavia, come racconta Calciomercato.com, un imprevisto problema legale ha fermato tutto: l’Independiente, a seguito di una decisione della federazione, si è visto temporaneamente inibito dalla possibilità di tesserare nuovi giocatori, lasciando Pellegrino in una situazione di stallo. L’argentino è ancora formalmente legato al Milan ma è alla ricerca attiva di un’altra destinazione.

Le prospettive future

Marco Pellegrino ha deciso quindi di non tornare a Milano e di rimanere in Sudamerica, esplorando altre potenziali opportunità per proseguire la sua carriera.

