L’attaccante argentino sa di non rientrare in nessun modo nel progetto nerazzurro ma nonostante ciò non facilita una sua cessione.

Joaquin Correa è tornato all’Inter dopo un’esperienza in prestito al Marsiglia che non si è conclusa con un riscatto. I contorni del suo futuro, tuttavia, rimangono avvolti nel mistero, con il giocatore che sembra avere idee molto chiare riguardo le sue intenzioni, sebbene ciò complichi notevolmente i piani del club nerazzurro.

Il nodo

Il Tucu si trova attualmente in una posizione delicata. L’Inter ha ribadito la decisione presa la scorsa estate: non c’è spazio per lui nel progetto tecnico visto che quanto fatto nelle prime 2 stagioni a Milano non ha convinto. Ora uno dei principali ostacoli nella definizione del suo percorso professionale risiede nella necessità di trovare una squadra che appaghi sia le aspettative del giocatore sia quelle economiche dell’Inter.

Joaquin Correa

La volontà del giocatore

Quello che sta creando grattacapi ai nerazzurri, infatti, è il fatto che Correa ha espresso chiaramente il suo desiderio di permanere nell’élite calcistica europea, puntando a continuare la sua carriera in uno dei cinque principali campionati del continente. Tale posizione elimina di fatto molte delle opzioni che potrebbero sembrare più accessibili, compresi alcuni interessamenti provenienti dall’Arabia Saudita e la possibilità di un ritorno in Argentina, ipotesi questa scartata dallo stesso giocatore.

Le cifre in ballo

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il valore dell’ex Lazio a bilancio è stimato attorno agli 8 milioni di euro: i nerazzurri sono alla ricerca di una soluzione che non comporti una minusvalenza ma il compito è difficilissimo se non impossibile.

