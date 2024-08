L’attaccante iraniano, secondo quanto filtra, si sentirebbe già bene fisicamente e perciò vorrebbe forzare il recupero.

La condizioni di Mehdi Taremi continuano a far parlare: l’iraniano si trova in fase di recupero a seguito di un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. La volontà dell’ex Porto, secondo FcInter1908.it, è quella di tornare a disposizione già per il prossimo incontro con il Genoa.

Un obiettivo ambizioso

Taremi ha manifestato una determinazione ferma nel voler essere parte della squadra nel match inaugurale di campionato del 17 agosto. Il centravanti sa che questo è un periodo decisivo per lui visto che la concorrenza in attacco è molto forte e che sia Thuram che Lautaro sono tornato solo da pochi giorni dalle vacanze. L’iraniano si è infortunato l’1 agosto e i tempi di recupero erano stati precedentemente stimati in circa 15 giorni.

Mehdi Taremi

Prudenza dello staff medico

Nonostante l’entusiasmo e l’ottimismo dell’attaccante, lo staff medico dell’Inter ha adottato un approccio cauto. La necessità di preservare l’integrità fisica del giocatore si scontra, in questo caso, con la volontà dello stesso di rientrare immediatamente in campo. È chiaro che la priorità data alla salute, specialmente in una fase cruciale come la preparazione pre-stagionale, assume una rilevanza fondamentale per prevenire complicazioni che potrebbero avere effetti nel lungo periodo. La decisione definitiva sarà presa da Inzaghi in accordo con lo staff tecnico e medico la prossima settimana.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG