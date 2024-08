I rossoneri faticano a chiudere l’accordo per ingaggiare il centrocampista francese che è un obiettivo ormai da mesi.

Il Milan è ormai da tempo alla ricerca di un centrocampista che possa impreziosire ulteriormente il centrocampo rossonero e la dirigenza ha posto gli occhi sulla figura di Youssouf Fofana, calciatore francese attualmente in forza al Monaco. La trattativa, però, si presenta lunga e complessa. La dirigenza rossonera vede nel francese il tassello ideale per rafforzare un centrocampo che nella passata stagione ha fatto poco filtro davanti alla difesa portando la squadra allora di Pioli a subire un numero enorme di reti.

La situazione

I dettagli della trattativa per Fofana rivelano un vero e proprio duello tra il Milan e il Monaco. Il club monegasco sta mantenendo una posizione molto ferma sulle richieste economiche, distanti da quello che finora il Milan ha messo sul tavolo: i rossoneri mesi fa sperano di pagarlo una cifra inferiore ai 20 milioni ma il club monegasco, forte dell’interesse attorno al ragazzo, ora ne chiede addirittura 35.

L’ombra della concorrenza

L’interessamento del Manchester United rappresenta un’incognita non da poco. Il club inglese, nonostante non abbia ancora presentato un’offerta ufficiale, è entrato prepotentemente nella corsa per il giocatore. Fofana al momento ha aperto solo ai rossoneri ma non è detto che non faccia lo stesso anche ai Red Devils.

Possibili alternative

Di fronte a questa complessa partita a scacchi, il Milan non rimane inerte. La dirigenza rossonera resterà su Fofana ancora per qualche giorno ma se capirà che non ci sono spiragli cambierà obiettivi. Tra le alternative emergono i nomi di Manu Koné e Richard Ríos: secondo il sito dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio la preferenza sarebbe per il primo considerato il suo passaporto comunitario.

