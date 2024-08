I dirigenti rossoneri, a poco meno di un mese dalla fine del mercato, devono accelerare per concludere diverse trattative tuttora in sospeso.

Il Milan non smette di cercare rinforzi dimostrando una chiara volontà di non fermarsi dopo gli acquisti già completati di Morata e Pavlovic. La strategia della dirigenza rossonera punta ad arricchire ulteriormente la squadra, mettendo nel mirino nuovi obiettivi per rafforzare il centrocampo. Tra i nomi che circolano con insistenza, spicca quello di Lazar Samardzic, giovane talento di proprietà dell’Udinese, che pare essere in cima alla lista dei desideri del club di Via Aldo Rossi.

La situazione

I rapporti tra il giocatore serbo e il Milan sono descritti come molto positivi, con conferme di un interesse reciproco a procedere verso un accordo. Secondo il Corriere dello Sport ci sarebbero state recentemente nuove rassicurazioni da parte del calciatore che ha ribadito la sua volontà di unirsi al progetto rossonero. La dirigenza rossonera ora si trova davanti alla necessità di formulare un’offerta soddisfacente per il club friulano.

Geoffrey Moncada

Le condizioni poste dai bianconeri

L’Udinese, da parte sua, sembra aperta a una negoziazione, purché avvenga in base a termini che ritenga appropriati. Questo implica una trattativa senza l’inserimento di contropartite tecniche, un dettaglio che potrebbe influenzare significativamente l’approccio del Milan nella formulazione della proposta. Sebbene l’inclinazione del giocatore a vestire il rossonero sia chiara, la strada verso la finalizzazione dell’affare si prospetta complessa: i friulani chiedono 20 milioni di euro o più, cifra che per il momento i rossoneri non sembrano disposti a spendere. Il quotidiano sostiene però che i bianconeri potrebbero rivedere al ribasso le proprie richieste col passare dei giorni.

