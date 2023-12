Nell’intervista rilasciata a Star+, Lautaro Martinez ha anche parlato della notte magica in cui è diventato Campione del Mondo

Nella lunga intervista concessa a Star+, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez parla così del rigore non tirato durante la finale della Coppa del Mondo tra Argentina e Francia.

MONDIALI – «Montiel (che ha tirato il rigore decisivo, ndr) stava male, ha pianto quando Scaloni ha comunicato l’ordine dei rigoristi. Io ero il 5° così come lo ero stato con l’Olanda, lui era il 4°. Quando Martinez ha parlato un rigore, ho chiesto a Montiel di lasciarmi il quarto rigore ma mi ha detto di no. Lo avrei voluto prendere a calci, o speravo in un suo errore così avrei tirato io il quinto (ride). Nel caso fosse toccato a me, avevo già deciso di tirare alto, forte, alla sinistra del portiere. Più alto perché Lloris non si tuffava in alto. L’avevo già deciso e me l’ero già immaginato dopo il rigore ai quarti con l’Olanda»

L’INTERVISTA INTEGRALE A LAUTARO

L’articolo Lautaro torna sul rigore di Argentina Francia: «Ho chiesto a Montiel di batterlo io» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG