Continua a tenere banco la vicenda Superlega. Intervenuto a TMW l’avvocato Roberto Afeltra ha analizzato la sentenza odierna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e il legame con la Juventus.

IL COMMENTO – «E’ chiaro che da oggi il calcio cambia. Il calcio è diventato un’attività economica che prevale su quella ludica e sportiva. La meritocrazia non ci sarà più. Sarà come l’Eurolega di basket. Non si potrà fare insieme Champions e Superlega, questo è chiaro. Sarà un altro calcio, forse di Globetrotters. La UEFA ha firmato un contratto con la società che dà i soldi fino al 2027. Ma se ora le grandi squadre fanno un’altra competizione, la UEFA dovrà rispondere dei danni. Mi chiedo poi: gli arbitri dove li prendono? E la giustizia sportiva E’ una realtà di cui tenere conto da oggi. Fa dispiacere che per questa cosa ci abbia rimesso per due anni la Juventus, che ha rinunciato a un anno di coppe europee anche per questa questione».

