Mauricio D’Alessandro, avvocato dell’ex giocatore del Napoli e del PSG Ezequiel Lavezzi, ha parlato dei problemi di salute dell’argentino

Mauricio D’Alessandro, avvocato dell’ex giocatore del Napoli e del PSG Ezequiel Lavezzi, ha parlato dei problemi di salute dell’argentino. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Non è in cura per droga o abuso di alcol ma a causa di un disturbo psichiatrico che colpisce l’umore chiamato ipomania. In una notte ha sentito un rumore e ha pensato che ci fossero intrusi nella sua casa. Ha provato a gestire la situazione da solo, ma senza successo, quindi ha deciso di cercare aiuto in clinica. Il suo malessere richiede tempo e cure mediche specifiche».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG