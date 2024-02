Lazio Bayern Monaco, all’Olimpico l’andata dell’ottavo di finale di Champions League: le ultime di formazioni e dove vederla

All’Olimpico l’andata dell’ottavo di finale di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento tanto atteso con qualche defezione di troppo ma con morali opposti. I bavaresi nervosi e arrabbiati dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen. Dall’altra parta invece Sarri ha ritrovato il sorriso in campionato con la vittoria a Cagliari. In ogni caso per i biancocelesti sarà un match proibitivo ma con l’intenzione di non fare la vittima sacrificale come successo nell’ultimo incrocio. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle probabili formazioni, l’orario e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Kamada, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Isaksen. All. Sarri.

Bayern Monaco (3-4-2-1): Neuer; Upamecano, Dier, Kim; Mazraoui, Pavlovic, Goretzka, Guerreiro; Sané, Musiala; Kane. All. Tuchel.

Lazio-Bayern Monaco: orario e dove vederla

All’Olimpico andrà in scena l’ottavo di finale tra i biancocelesti e bavaresi con fischio d’inizio alle ore 21. La gara sarà possibile seguirla in diretta su Amazon Prime oppure sull’App dedicata e scaricabile su tutte le piattaforme: Pc, Tablet e Smartphone. Non sarà possibile seguire gratis l’evento ma soltanto con la sottoscrizione di un abbonamento.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG