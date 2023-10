La Lazio inciampa e cada fragorosamente contro il Feyenoord in Champions League: troppi blackout e Sarri ora è preoccupato

La Lazio inciampa e cada fragorosamente contro il Feyenoord in Champions League: troppi blackout e Sarri ora è preoccupato.

L’allenatore al termine della partita l’ha detto chiaro e tondo, la squadra si scollega per 10-15 minuti ed è il momento in cui subisce senza reagire. Serve sterzare se si vuole provare ad andare avanti in Champions. Lo scrive Tuttosport.

