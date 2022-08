Allo stadio Olimpico, il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Lazio e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Olimpico, Lazio e Bologna si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Lazio-Bologna 1-1 MOVIOL A

Si parte!

1′- Ci prova Basic dal limite, para Skorupski

6′ – Espulso Maximiano! Il portiere prende la palla con le mani fuori dall’area di rigore: dopo il richiama del VAR, Massimi espelle l’estremo difensore

13′ – OCCASIONE PER LA LAZIO! Immobile, lanciato in profondità da Milinkovic, si presenta davanti a Skorupski, bravo a deviare in angolo

18′ – La Lazio preme alla ricerca del vantaggio peccando di concretezza negli ultimi 18 metri

20′ – OCCASIONE BOLOGNA! – Provedel miracoloso su De Silvestri in uscita bassa!

25′ – Cooling Break

34′ – Ritmi più bassi, la Lazio non riesce a pungere

36′ – RIGORE PER IL BOLOGNA! Zaccagni si addormenta e stende Zaccagni in area, per Massimi nessun dubbio. Il Var conferma

38′ – GOL DEL BOLOGNA! – Arnautovic batte Provedel dal dischetto

43′ – Ci prova ancora il Bologna! Sansone in area calcia a lato in diagonale

49′ – Espulso Soumaoro, ristabilita la parità numerica

50′ – Termina il primo tempo

45′ – Si riparte all’Olimpico

51′ – Squadre molto contratte in avvio di ripresa

58′ – Ammonito Sarri per proteste

62′ – OCCASIONE PER LA LAZIO! Zaccagni sfiora il palo dal limite

68′ – GOL DELLA LAZIO! De Silvestri mette nella propria porta dopo una grande parata di Skorupski su Lazzari

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

SANSONE

Lazio Bologna 1-1: risultato e tabellino

MARCATORI: Arnautovic (B), De Silvestri (Aut.)

LAZIO (3-5-2) – Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (66′ Luis Alberto), Basic (6′ Provedel); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Provedel, Adamonis, Hysaj, Gila, Kamenovic, Radu, Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto, Bertini, Luka Romero, Cancellieri, Raul Moro. Allenatore: Sarri.

BOLOGNA (3-4-2-1) – Skorupski; Soumaoro, Medel, Lykogiannis (65′ Kasius); De Silvestri, Dominguez (73′ Barrow), Schouten, Cambiaso; Soriano (65′ Aebischer), Sansone, Arnautovic. A disp.: Bardi, Bagnolini, Amey, Angeli, Kasius, Bonifazi, Mbaye, Motolese, Aebischer, Urbansky, Orsolini, Barrow, Raimondo, Vignato. All.: Mihajlovic

ARBITRO: Massimi

Ammoniti: Sansone (B), Arnautovic (B), Soumaoro (B), Cambiaso (B), Sarri (L), Lazzari (L)

Espulsi: Maximiano (L), Soumaro (B)

