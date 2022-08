Queste le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo eccome come dovrebbero scendere in campo all’esordio i bianconeri e neroverdi.

La Juventus aspettando i rinforzi dal mercato e i ritorni dagli infortuni di vari giocatori tra cui Pogba e Chiesa deve chiamare in causa chi è rimasto in rosa. Allegri dovrebbe schierare Perin tra i pali visto l’infortunio di Szczesny. Difesa con Danilo terzino destro e uno tra Alex Sandro e De Sciglio a sinistra. Nel mezzo ci saranno Bonucci e uno tra Bremer e Rugani, favorito il brasiliano.

A centrocampo, Zakaria e Locatelli saranno titolari, due tra Kostic, Cuadrado e McKennie, favoriti gli ultimi due. Davanti pochissimi dubbi Di Maria debutta accanto a Vlahovic. In panchina molti primavera, tra cui Soulé.

Sassuolo che non dovrebbe rischiare Raspadori oramai in procinto di trasferimento al Napoli. Dionisi quindi con Consigli in porta. Terzini Muldur e Kyriakopoulos da destra a sinistra. Centrali difensivi Erlic e Ferrari. Centrocampo con Thorstvedt, Matheus Henrique e Frattesi (osservato proprio dei bianconeri). Davanti Berardi, Ceide oltre il nuovo arrivato Pinamonti. In lizza anche Alvarez.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG