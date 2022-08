Stasera Lazio Bologna all’Olimpico: Sarri subito con Maximiano tra i pali, Miha punta sui senatori

Questa sera all’Olimpico andrà in scena la sfida tra la Lazio e il Bologna. Sarri affronterà l’ex Mihajlovic, per il suo ritorno in panchina e a Roma.

I due tecnici hanno pochi dubbi di formazione. I biancocelesti si affidano subito a Maximiano in porta e Romagnoli in difesa. Luis Alberto partirà dalla panchina, al suo posto Basic. Per il resto formazione tipo. Mihajlovic si affida ai senatori portati anche in conferenza: Medel, De Silvestri, Soriano e Arnautovic. Lykogiannis l’unica novità in attesa di inserire le pedine nuove dal mercato.

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Romagnoli, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Bologna: (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Lykogiannis; Soriano; Arnautovic, Sansone. All.: Mihajlovic.

