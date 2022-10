Matteo Cancellieri è intervenuto nel pre partita di Lazio Midtylland ai microfoni ufficiali biancocelesti. Le sue dichiarazioni verso il match

Intervenuto a Lazio Style Channel, Matteo Cancellieri ha parlato nel pre-partita di Lazio-Midtjylland:

«Vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata, sarà una motivazione in più. Teniamo tanto a questa competizione e vogliamo dimostrarlo. Voglio aiutare la squadra ed essere sempre presente in ogni fase, in settimana lavoriamo bene. Il sostegno dei tifosi è fondamentale, ci dà una carica in più che ci trascina in ogni partita»

L'articolo Lazio, Cancellieri: «Vogliamo riscattare l'andata. Teniamo all'Europa League» proviene da Calcio News 24.

