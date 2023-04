Pace fatta in casa Lazio tra il tecnico Maurizio Sarri e Luis Alberto dopo gli screzi seguiti dal finale della partita con il Monza

Come riferito dall’edizione odierna de Il Messaggero, Maurizio Sarri e Luis Alberto hanno avuto un chiarimento dopo lo screzio di domenica scorsa al momento della sostituzione in Monza-Lazio.

Il tecnico, dal ritiro turco in poi, ha deciso di essere più psicologo con il Mago spagnolo e meno rigido proprio come gli aveva suggerito e chiesto Lotito. I frutti positivi in campo da inizio 2023 si stanno decisamente vedendo.

