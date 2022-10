La Lazio crolla nella ripresa contro la Salernitana e si infuria per la direzione dell’arbitro Manganiello

«Meglio che non parli sennò prendo sei mesi…» così Sarri al termine della partita. Parole forti e che danno la dimensione dell’arrabbiatura con cui la squadra ha giocato nel finale della partita. Errori, poca lucidità e errori non da Lazio, i biancocelesti non riescono a reagire e nella ripresa risultano quasi inefficaci nel reparto offensivo. Un brusco stop per la Lazio che ora vede scappare le squadre davanti. Situazione peggiore per preparare il derby contro la Roma dove mancherà anche Milinkovic Savic in mezzo al campo.

