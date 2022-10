Serafini: «Sconfitta frutto delle tante partite giocate…». Le parole del giornalista

Luca Serafini ha commentato ai microfoni di Milan Tv la sconfitta del Milan contro il Torino. Ecco le parole del giornalista:

«Quando giochi tanto puoi pagare qualcosa. Abbiamo trovato il Torino in fiducia e con una settimana intera per preparare la partita. Pioli in conferenza aveva detto che doveva fare la squadra e la squadra non ha fatto nulla di questo. Ha persi tutti gli scontri fisici, non ha preso le secondo palle e poi ho visto una squadra nervosa e sfilacciata. Quando ti mancano le energie devi giocare con la testa. Purtroppo nessun cambio ha dato una svolta alla partita del Milan»

The post Serafini: «Sconfitta frutto delle tante partite giocate…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG