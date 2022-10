Il Napoli vola in campionato ma a Spalletti non basta perché contro il Liverpool vuole gloria e primato battendo ad Anfield la squadra di Klopp

Il Napoli vola in campionato ma a Spalletti non basta perché contro il Liverpool vuole gloria e primato battendo ad Anfield la squadra di Klopp.

Dopo aver giocato come un rullo compressore tra campionato e Champions, centrando contro il Sassuolo la 13^ vittoria consecutiva, ora vuole fare l’en plein contro i Reds. Sarebbe un risultato straordinario, superare il girone con la lode di non aver lasciato nemmeno le briciole agli avversari e la possibilità di presentarsi agli ottavi da protagonista. Spalletti continua a lavorare e si gode i suoi gioielli. Da Kim fino a Kvara passando per Raspadori, Osimhen e tutti gli altri.

L’articolo Napoli all’esame Liverpool, a Spalletti il campionato non basta proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG