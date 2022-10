La Lazio di Maurizio Sarri ha ora nel mirino due obiettivi fissi: ecco cosa vogliono raggiungere i biancocelesti

Maurizio Sarri ha ben chiari gli obiettivi da centrare da qui al prossimo 13 novembre, giorno dell’ultima gara prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico della Lazio vuole rimanere agganciato alla zona Champions e raggiungere gli ottavi di finale di Europa League.

A partire dalla sfida di questa sera contro la Fiorentina, per poi passare da quelle con Udinese e Atalanta, prima di Roma e Juve con in mezzo Salernitana e Monza. Un calendario complicato che potrebbe dare però ulteriore slancio ad una squadra che sta vivendo un ottimo momento di condizione, almeno in campionato.

