Prima si amano, poi si odiano, questo è il rapporto tra Sarri e Luis Alberto, ma il mago contro l’Empoli può tornare titolare

In tutte le storie d’amore esistono alti e bassi, anche se in questo caso particolare la linea è sottilissima. Lo spagnolo tra voglia di Spagna, panchine e infortuni sta facendo una stagione al di sotto delle sue potenzialità anche se le sue qualità non sono in discussione. Sarri lo sa bene e contro i toscani potrebbe riproporlo in mezzo al campo assieme a Milinkovic e Cataldi. Qualità, fosforo e fisicità per riprendere il cammino dopo lo stop di Lecce. Lo scrive il Corriere dello Sport.

