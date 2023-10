Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio del match di Champions

IMMOBILE – «Lo sfogo di Immobile non ci ha sorpresi, a volte va visto come si riportano certe dichiarazioni. In video sarebbe diverso. Ciro è attaccatissimo al club, ha fatto e farà ancora la storia. Resta il capitano della Lazio, se siamo qui a giocarci la Champions è merito suo e dei suoi compagni. Poi se arriva l’Arabia con 200 milioni di euro magari ci pensa…».

