Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio del match di Champions.

PAROLE – «Sarri? I contratti sono fatti per essere rispettati da entrambe le parti. Sarri ha ribadito un concetto espresso un anno fa. Alla Lazio sta bene e sta facendo qualcosa di straordinario. Quest’anno siamo partiti un po’ male ma c’è tutto il tempo per recuperare. Lui è un elemento determinante. Tifosi? Siamo intorno ai 40 mila spettatori, è un giorno infrasettimanale. Lo zoccolo duro non fa mai mancare il proprio apporto. Poi si può discutere ma è un tema che verrà affrontato col tempo e per tempo».

