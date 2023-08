Lazio Genoa 0-1: Retegui condanna Sarri, zero punti in due giornate per i biancocelesti guidati dall’ex allenatore della Juve

La Lazio capitola all’Olimpico contro il Genoa perdendo per 0-1. A condannare alla sconfitta la squadra di Sarri è stato un gol di Retegui al minuto 16.

Inizio di stagione da incubo per i biancocelesti guidati dall’ex allenatore della Juve che in due giornate sono ancora fermi a zero punti. Nella prima partita di campionato la Lazio aveva perso col Lecce.

