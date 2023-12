La moviola di Lazio-Genoa: La Gazzetta dello Sport rimanda l’arbitro Sacchi: il contatto tra Fini e Pellegrini nel finale è dubbio

Una partita con una solo caso da moviola Lazio-Genoa, ma uno abbastanza grosso e che incide sul giudizio della direzione di Sacchi, a cui La Gazzetta dello Sport dà 5,5. Di seguito la moviola e il giudizio della Rosea.

MOVIOLA – «Un solo episodio da esaminare, quando al 43′ del secondo tempo Fini punta Pellegrini e va giù: i due si allacciano braccio con braccio, ma soprattuto il difensore della Lazio, che sembra superato, tocca con la gamba destra la sinistra di Fini. Sacchi fa ampi cenni che no, non è rigore e il VAR non interviene. Appena tre gli ammoniti: Galdames duro su Guendouzi e proprio Fini e Pellegrini».

SACCHI 5,5 – «Partita fisica, ma corretta, lui la lascia scorrere anche senza cartellini. Sul contatto Pellegrini-Fini fa subito segno di no. Molti Dubbi»,

