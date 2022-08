Mario Gila, difensore della Lazio, ha parlato della prossima stagione ai microfoni di Marca

SARRI E CHAMPIONS – «Sarri è un allenatore con un percorso grandioso. Ha allenato molte grandi squadre, è un onore far parte della squadra ed essere al suo servizio. Parliamo di un tecnico molto professionale, esigente e perfezionista con i giocatori. Cerca di migliorare in tutti gli aspetti. La Serie A? Il lavoro difensivo di questo campionato è stato uno dei motivi per cui ho deciso di venire qui. Si lavora tanto e sono sicuro che mi farà migliorare molto come giocatore. Il mio obiettivo è quello di migliorare giorno dopo giorno, imparare dai miei compagni e dalle richieste che ti pone la Serie A. La Lazio è un grande club. Il resto verrà da sé: giocare tanto, la nazionale… Per la squadra l’obiettivo sarà la qualificazione in Champions League. C’è molta strada da fare, giochiamo partita dopo partita. Solo così si ottengono grandi risultati».

