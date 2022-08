L’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo difende a spada tratta Alex Meret e non condivide alcune scelte degli azzurri sui portieri.

Vikonos Web Radio/Tv ha intervistato Gennaro Iezzo che dice la sua sul mercato del Napoli “Su Meret non c’è stata fiducia, a giorni arriverà un altro portiere, ma per me poteva essere la coppia perfetta, lui e Sirigu sono due dei tre portieri della Nazionale, il livello è altissimo. Gli allenatori, tuttavia, hanno le loro fissazioni. Tra Keylor Navas e Kepa senza dubbio sceglierei il primo: ha esperienza, ha vinto, può alzare l’asticella anche dal punto di vista della personalità, dell’abitudine a giocare per vincere, farebbe sicuramente bene a tutto il gruppo“.

Stadio Maradona Napoli

“Se non hai fiducia in Meret, comunque, a quel punto avrei tentato il sacrificio tenendo Ospina, che conosceva benissimo squadra, tecnico e ambiente. Dispiace, però, molto per Alex: sono convinto che quando andrà via e si farà valere altrove, ci mangeremo le mani. Simeone e Raspadori? Il Cholito mi piace tanto, è un calciatore anche bravo negli inserimenti, tutto dipenderà anche dai movimenti di Osimhen, con il 4-2-3-1 puoi tenere tutto il reparto offensivo ed avere un trequartista come Raspadori in zona tiro, pur rischiando qualcosa in mezzo al campo, soprattutto se non hai esterni che diano una mano dietro”.

