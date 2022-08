L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti esprime il proprio parere sulla Roma, su Nicolò Zaniolo e su Josè Mourinho.

Carlo Ancelotti è stato intervistato da Radio Radio per parlare dei giallorossi. “La Roma si è rinforzata molto. Non dico che lotterà per lo Scudetto ma sicuramente ha fatto una campagna acquisti di grande livello. Mi sembra di fare un dispetto alla Roma dicendo che lotterà per lo Scudetto. È una squadra che può lottare e competere per i vertici e poi si vedrà”.

Nicolò Zaniolo

“Juve, Inter e Milan al momento sono avanti. Zaniolo non è una mezz’ala, è un grande attaccante. Ha un grande potenziale. Rispetto a me è più veloce e potente ma ha avuto però la mia stessa sfortuna: all’inizio della carriera ha avuto un infortunio grave. Adesso deve trovare continuità perché nel calcio moderno se vuoi giocare devi avere continuità. Con Mourinho abbiamo un buon rapporto da sempre. Ogni tanto ci sentiamo, ci scambiamo messaggi. Ci facciamo complimenti reciproci. I “vecchietti” continuano ad andare avanti”.

