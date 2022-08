Il difensore de Bayern Monaco Matthijs De Ligt torna sui suoi trascorsi juventini e in particolare su un’intervista recente.

Matthijs De Ligt intervistato dal De Telegraaf chiarisce un aspetto di alcune sue dichiarazioni. “Non è stato un attacco alla Juventus. Niente affatto, perché avrò sempre il massimo rispetto per questo club. Ho detto semplicemente quello che la stessa Juventus pensava: un club di quel prestigio non può accontentarsi di due quarti posti consecutivi”.

“Per me era solo un dato di fatto che nessuno poteva accontentarsi, che bisognava alzare l’asticella, me compreso! Non dimenticherò mai come i miei ex compagni di squadra mi hanno aiutato nella mia crescita come calciatore e come persona. Nel mio ultimo anno, con Van Gaal e Allegri, per la prima volta in carriera, ho avuto due allenatori che non mi hanno inserito nella formazione titolare. Alla Juventus ho imparato che devi contare solo su di te“.

