Dragan Stojkovic, ct della Nazionale serba, ha parlato di Kostic e altri nazionali ai microfoni di Tuttosport

Dragan Stojkovic, ct della Nazionale serba, ha parlato di Kostic e altri nazionali ai microfoni di Tuttosport. Le sue dichiarazioni:

KOSTIC – «Sono molto contento per Filip. Qualche mese fa mi aveva detto che aspettava la Juventus e sono felice che abbia esaudito il suo desiderio. Kostic è cresciuto tantissimo negli ultimi 2-3 anni e merita questa chance in un top club. È un ragazzo serio, molto professionale e sempre concentrato. Uno da Juve, un gran lavoratore».

VLAHOVIC – «Non so il numero, ma senz’altro qualsiasi attaccante del mondo, non solo Dusan, vorrebbe avere vicino due assistman come Kostic e Di Maria. Sono convinto che Vlahovic aiuterà Filip a capire in fretta il mondo Juventus. E Kostic ricambierà in campo, con qualche bel cross dei suoi. Dusan, come tutti i bomber, ha bisogno di traversoni in area per esaltarsi. Bello vedere due serbi protagonisti in un grande club come quello bianconero».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24

L’articolo Stojkovic (Ct Serbia): «Kostic voleva da tempo la Juve e sono contento abbiamo esaudito il suo desiderio» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG