Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato anche di mercato nella conferenza stampa di presentazione della gara contro l’Atalanta.

Marco Giampaolo si auspica di non veder partire più nessun giocatore dalla sua squadra; ecco le sue parole in conferenza stampa. “La squadra fino a questo momento, ha lavorato sempre bene, dal ritiro fino a questa mattina. Incontriamo una squadra importante, dalla quale non sai mai cosa aspettarti. L’Atalanta è una rivale difficile, contiamo di partire con il piede giusto e di fare risultato. Queste sono le nostre aspettative“.

Gonzalo Villar

“Quest’anno sono cambiate un pò di cose, perchè abbiamo una rosa di calciatori con la quale poter interpretare due sistemi tattici. A seconda di quelle che saranno le partite e le situazioni, contestualizzerò le mie idee. Dietro quello che penso c’è un retaggio vecchio con gran parte dei componenti della squadra. Speriamo di fare un bel regalo ai nostri tifosi. Calciomercato? Non ne parlo. E’ l’ultima cosa che mi passa per la testa. Io penso solo all’Atalanta e ai miei calciatori. Giocare con il mercato in corso è una cosa diversa. Ci sono quattro partite con il mercato aperto, è una rottura sia per gli allenatori che per i giocatori. Villar e Djuricic sono giocatori importanti che aggiungono qualità alla Samp. Entrambi si allenavano da soli, ma so quello che valgono. Sono forti. Sabiri? Ha tante qualità per affermarsi definitivamente. Ha tutti gli ingredienti, dipende solo da se stesso. Cessione? La Sampdoria ha fatto tante cessioni, bisogna chiudere la porta“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG