Rivera sul tornare nel calcio: «Allenatore a 80 anni, perchè no?». Le parole della leggenda del Milan alla Gazzetta dello Sport

Gianni Rivera si esprime così sulla possibilità di tornare nel mondo del calcio. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

TORNARE NEL MONDO DEL CALCIO – «Non è detta l’ultima parola. Ho il cartellino da allenatore professionista, nella mia vita sto bene ma mi piacerebbe tornare nel calcio.»

DA ALLENATORE O DIRIGENTE – «Anche da allenatore a quasi 80 anni, perché no? In fondo, un allenatore non deve correre…»

