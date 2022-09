Bruno Giordano ha detto la sua sulla pesante sconfitta subita ieri dalla Lazio. Le dichiarazioni dell’ex attaccante biancoceleste

Bruno Giordano ha detto la sua sulla pesante sconfitta subita ieri dalla Lazio nell’intervista concessa ai microfoni di Radiosei:

LE PAROLE – «Si fa fatica a commentare quanto è successo nuovamente ieri. Quando la Lazio ha degli incontri ravvicinati ha alcuni giocatori che tre partite di fila non le reggono. Sono strutturati in questo modo. Credo che sia proprio un discorso di caratteristiche fisiche e di passo, oltre al fatto che in Europa non sono permesse leziosità. Ma siamo andati un po’ oltre, è stata una gara bruttissima, una prestazione non pensabile. Ho sentito che il tracollo di ieri è stata confrontato al match con il Lens. Analogia non giusta visto che quella gara che io ho giocato finì 2-2 ai supplementari. Evidentemente Sarri non è un tecnico che riesce fino in fondo a motivare».

