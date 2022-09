L’analisi del tecnico della Salernitana Davide Nicola dopo la partita contro il Lecce di Baroni: le parole ai microfoni di DAZN

AMAREZZA – «La squadra non si è montata la testa, sa benissimo qual è l’obiettivo. Stasera siamo partiti forti: il gol annullato, l’occasione di Mazzocchi. Abbiamo preso gol su un’azione che conoscevamo, abbiamo pagato l’attenzione, la fatica. La sosta arriva al momento giusto, giocano sempre gli stessi e in queste settimane proveremo a recuperare qualcuno. Anche la ripresa l’abbiamo iniziata bene, poi però abbiamo pagato qualche situazione. Dobbiamo crescere nell’intensità di chi subentra, deve capire che può essere determinante. Sono contento dei ragazzi, si allenano bene, c’è rammarico per il risultato».

CONVOCAZIONE MAZZOCCHI – «Mazzocchi? Tutto il mondo Salernitana è contenta per Pasquale. Questo deve essere un punto di partenza per lui».

