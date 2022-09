Allegri prepara la Juventus per la trasferta di Monza: le ultime sulla squadra di Allegri che cerca soluzioni in attacco in vista della gara

Secondo le ultime da Sky Sport, Angel Di Maria non è al meglio ma potrebbe partire dal primo minuto domenica per Monza Juventus visti i forfait per squalifica in attacco di Milik e Cuadrado.

Decisioni dunque contate per Allegri, che potrebbe chiedere uno sforzo al fuoriclasse argentino.

L’articolo Monza Juventus, Di Maria in dubbio: le ultime sulla squadra di Allegri proviene da Calcio News 24.

