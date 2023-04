Le parole di Elseid Hysaj dopo la sconfitta della Lazio: «È chiaro che è rigore sennò non mi sarei buttato, arbitraggio imbarazzante»

Il difensore della Lazio Elseid Hysaj ha parlato al termine della partita contro il Torino, lamentandosi soprattutto dell’arbitraggio. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «È sicuramente una partita in cui c’è rammarico ma non ci abbattiamo, saremo concentrati come prima. È chiaro che è rigore sennò non mi sarei buttato, arbitraggio imbarazzante. Fuori posto, questa cosa dell’arbitraggio che ci ha messo in difficoltà. Si sa che il Torino gioca così, ci ha sempre messo in difficoltà. Noi abbiamo fatto la partita e ci siamo stati dentro fino alla fine. Non possiamo perdere tempo dietro queste cose».

NERVOSISMO – «Sicuramente ci sta che un po’ lo stadio ti attira, stare dietro a un arbitro così non è facile come giocatore. Ho perso cinque anni di vita, dà noia. Ma non penso che una partita del genere ci spossa abbattere, le nostre qualità le conosciamo e non le buttiamo via per una sola partita».

PROSSIMI IMPEGNI CON INTER E MILAN – «Penso che mancano otto partite e sono tante, tanti punti. Ora siamo secondi, stiamo attenti fino alla fine perché sono sempre tre punti».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG