Alle 18.00 Lazio in campo contro la Roma nel derby di Coppa Italia: i dubbi di formazione di Maurizio Sarri

Mancano poche ore a Lazio-Roma, il derby valido per una qualificazione in semifinale di Coppa Italia. In casa biancocelest Maurizio Sarri ha diversi nodi da sciogliere in vista del match. In particolare, come riportato da Il Messaggero, è la difesa il reparto che crea più pensieri al tecnico toscano.

Infatti, gli unici sicuri di una maglia nella retroguardia biancoceleste sarebbero Patric e Marusic. Al centro è lotta serrata tra Romagnoli, rientrato in campo con l’Udinese, e Gila, che sembra formare una bella coppia con il connazionale. Sulla fascia, invece, Lazzari sembra essere in vantaggio su Pellegrini, che proprio a Udine ha trovato la prima gioia in Serie A.

